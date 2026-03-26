Магуайр подтвердил, что близок к новому контракту с МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр дал понять, что он близок к новому контракту со своим клубом.

Действующий контракт Магуайра истекает в конце сезона, однако 33-летний англичанин проявляет себя с лучшей стороны при временном тренере Майкле Кэррике.



Магуайр и "Юнайтед" уже находятся за столом переговоров, обсуждая новый однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, но перед тем, как заключить сделку, Харри хочет убедиться, что его по-прежнему ценят в клубе.



"Думаем мы сможем договориться о том, как будет лучше для клуба и для меня. Думаю, рано или поздно станет ясно, останусь я или уйду. Но я думаю, что это будет — и должно быть — улажено довольно скоро".



"Да, я люблю этот клуб. Но это должно быть правильно для меня, а также должно быть правильно для клуба. Я не хочу остаться, поддавшись сентиментам. Я хочу остаться, потому что хочу быть здесь здесь, а клуб хочет, чтобы я вел клуб вперед, и чувствует, что я сыграю важную роль. Если это так, тогда, уверен, мы сядем и о чем-нибудь договоримся", — цитирует Магуайра Daily Mail.