"Атлетико" не уверен насчет покупки Ромеро

У испанского "Атлетико" есть сомнения насчет своих намерений по приобретению капитана "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро.

"Атлетико" имеет давний интерес к Ромеро, которого клуб Ла Лиги пытался заполучить еще прошлым летом.



Ожидалось, что после окончания этого сезона, даже если "Тоттенхэм" избежит вылета из Премьер-Лиги, "Атлетико" предпримет новую попытку согласовать трансфер Ромеро.



И хотя главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне недавно назвал себя большим поклонником Ромеро, но все в клубе разделяют его мнение насчет 27-летнего игрока сборной Аргентины.



Среди факторов, которые настораживают или отпугивают "Атлетико", Sky Sports называет цену Ромеро и провальные результаты "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. Кроме того, Кристиан известен своими проблемами с дисциплиной.



Тем не менее, Ромеро почти наверняка привлечет интерес других больших клубов, если "Атлетико" решит не покупать Кристиана.