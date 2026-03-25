Слот находится "на пороге" увольнения из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот находится "на пороге" увольнения со своего поста, если верить немецкому источнику.

По информации Bild, последней каплей для руководства "Ливерпуля" стало поражение 2:1 от "Брайтона" в минувший уикенд — 10-е поражение для "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" не только провалил защиту чемпионского титула, но и всерьез рискует не попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон, несмотря на крупные инвестиции в состав прошлым летом.



Утверждается, что Слот покинет "Ливерпуль" после окончания сезона, и "красные" планируют позвать на его место бывшего наставника "Реала" и "Байера" Хаби Алонсо.



В свое время Алонсо выступал за "Ливерпуль" в качестве игрока, а также "красные" рассматривали Хаби на роль преемника для Юргена Клоппа, когда тот покидал мерсисайдский клуб два года назад.



На сей раз Алонсо готов возглавить "Ливерпуль", если ему будут предложены правильные условия работы.