Хьюз и Эдвардс стали целями для саудовской лиги

Директора "Ливерпуля" Ричард Хьюз и Майкл Эдвардс стали целями для саудовской лиги.

Ранее в марте пресса уже сообщала об интереса саудовских клубов к Хьюзу, который с 2024 года трудится спортивным директором "Ливерпуля".



Хьюз оказался под серьезным давлением после того, как прошлым летом потратил 450 миллионов фунтов на трансферы. Пришедшие новички не сделали сильнее "Ливерпуль", который с треском провалил задачу по защите титула Премьер-Лиги.



По информации The Independent, в Саудовскую Аравию также может отправиться Эдвардс, который ранее сам занимал должность спортивного директора "Ливерпуля", а в 2024 был назначен исполнительным директором по футболу компании Fenway Sports Group, владеющей мерсисайдским клубом.



Большим фактором в решении Эдвардса вернуться к работе с "Ливерпулем" была возможность развивать мультиклубную модель по примеру "Манчестер Сити", однако недавно стало известно, что FSG передумала покупать второй клуб.