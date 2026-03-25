"Юнайтед" получит новый стадион не раньше 2035 года

Сроки строительства нового стадиона "Манчестер Юнайтед" на 100,000 мест сдвинулись на 2035 год.

Немногим более года назад совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф представил грандиозный проект по строительству самого большого стадиона в Премьер-Лиге и редевелопменту прилегающей территории.



Рэтклифф озвучил 2030 год в качестве даты, когда "Юнайтед" может получить новый стадион на месте "Олд Траффорд", что уже тогда вызвало большие сомнения.



Спустя год проект все еще находится на стадии разработки, причем некоторые детали могут быть утверждены только после того, как "Юнайтед" выкупит прилегающие участки земли, включая территорию, где сейчас располагается железнодорожный терминал компании Freightliner.



Однако "Юнайтед" уверен в преодолении существующих проблем и теперь надеется построить новый стадион, чтобы принять на нем финал Чемпионата Мира среди женщин в 2035 году.



Как сообщает BBC, "Юнайтед" также уверен, что сможет обеспечить необходимое финансирование, но пока проект не утвержден, говорить о стоимости преждевременно.



Рэтклифф и семейство Глэйзеров могут построить новый стадион на свои деньги, так и взять их в долг на клуб, хотя с этим могут возникнуть проблемы, потому что существующая задолженность "Юнайтед" и так перевалила за 1 миллиард фунтов.



Также может быть создана отдельная компания, доли в которой будет предложено приобрести инвесторам, но в таком случае "Юнайтед" оказался бы отделен от своего нового стадиона. Сейчас "Олд Траффорд" является ключевым источником доходов, позволяющих клубу обслуживать свой громадный долг.