"Ливерпуль" отпустит Салаха бесплатно

Стали известны условия, на которых "Ливерпуль" согласился отпустить нападающего Мохамеда Салаха в конце сезона.

Накануне "Ливерпуль" объявил о достигнутой договоренности насчет ухода Салаха из клуба в конце сезона, хотя Мохамед менее года назад заключил новый контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.



По информации Liverpool Echo, "Ливерпуль" не получит никакой компенсации за Салаха, и будущее Мохамеда целиком находится в его собственных руках.



При этом Салах добровольно согласился отказаться от зарплаты за оставшийся год по своему контракту, что позволит "Ливерпулю" сэкономить около 20 млн. фунтов.



Уход Салаха значительно разгрузит зарплатную ведомость "Ливерпуля" и создаст пространство для приглашения новичков грядущим летом.