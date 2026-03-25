Салах не знает, где будет играть в следующем сезоне

Агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха заявил, что его клиент пока не выбрал свой следующий клуб.

Накануне Салах объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона. Мохамед уже согласовал с "красными" условия расставания.



Салаха сразу же принялись наперебой сватать в различные клубы, включая "Аль-Иттихад", что вызвало возмущение у агента 33-летнего игрока сборной Египта.



"Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто не знает. Остерегайтесь тех, кто гонится за кликами", — написал Реми Аббас Исса в социальной сети.