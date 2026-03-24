"Челси" не уволит Росеньора, даже если не попадет в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Челси Лиам Росеньор не будет уволен, даже если клуб не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

На этот международный перерыв "Челси" ушел с серей из четырех поражений подряд с учетом всех соревнований, на фоне чего появились спекуляции насчет будущего Росеньора.



Росеньор только в январе возглавил "Челси", получив контракт до 2027 года, и The Telegraph утверждает, что боссы лондонского клуба не планируют пересматривать положение Лиама грядущим летом.



Источник подчеркивает, что будущее Росеньора никак не связано с попаданием "Челси" в Лигу Чемпионов. Клуб просто не может возложить ответственность за это на Лиама, который пришел в разгар сезона.



Летом у Росеньора будет полноценный предсезонный период, а также "Челси" планирует поддержать Лиама с помощью трансферов. Клуб хочет купить минимум одного центрального защитника, а также полузащитника и нападающего. Решение по голкиперу пока не принято, но Майк Пендерс должен вернуться из аренды для борьбы за роль первого номера.