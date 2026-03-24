Энцо Фернандес мечтает о "Реале"

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес открыт к переходу в испанский "Реал" грядущим летом.

Ранее в марте Фернандес поставил под сомнение свое будущее в "Челси", призвав подождать окончания сезона и своего возвращения с Чемпионата Мира.



По информации talkSPORT, 25-летний игрок сборной Аргентины готов бросить "Челси" и мечтает о "Реале", несмотря на существующий интерес со стороны ПСЖ и саудовских клубов.



В Мадриде осведомлены о предпочтениях Фернандеса, но пока "Реал" только формирует шорт-лист полузащитников на лето и никакие переговоры насчет трансфера Энцо не начинал.



Фернандес совершенно точно будет стоить недешево. Энцо обошелся "Челси" в 107 миллионов фунтов в январе 2023 и имеет контракт до 2032 года.



Фернандес пока не говорил "Челси" о своем желании уйти, однако Энцо хочет выступать в Лиге Чемпионов и регулярно претендовать на трофеи, и не факт, что "синие" смогут ему это обеспечить.