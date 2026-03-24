"Челси" может обратиться к Фабрегасу в случае увольнения Росеньора

"Челси" может обратиться к своему бывшему полузащитнику Сеску Фабрегасу в случае увольнения Лиама Росеньора.

Возглавив "Челси" в январе, Росеньор очень мощно стартовал на новом месте работы, однако постепенно игра и результаты пошли на убыль.



На этот международный перерыв "Челси" и вовсе ушел с серией из четырех поражений подряд во всех соревнованиях с общим счетом 2:12.



Особенно удручает игра "Челси" в обороне — подопечные Росеньора не могут сохранить свои ворота на замке с победы 2:0 над "Брентфордом" 17 января.



Поэтому над Росеньором сгущаются тучи, а если "Челси" не попадет в Лигу Чемпионов над следующий сезон, это станет серьезным поводом для боссов клуба задуматься о смене главного тренера.



Как сообщает Givemesport, "Челси" уже приметил Фабрегаса в качестве возможной замены для Росеньора. Сеск отлично знает клуб изнутри, проведя на "Стэмфорд Бридж" четыре с половиной сезона в качестве игрока.



Сейчас 38-летний испанец считается одним из перспективнейших молодых тренеров в Европе, а его "Комо" — неожиданно для многих — занимает четвертое место в Серии А, уступая только грозным "Интеру", "Милану" и "Наполи".



Еще один важнейший для "Челси" фактор заключается в том, что Фабрегас доказал свое умение работать с молодежью — средний возраст стартового состава "Комо" в этом сезоне слегка превышает 25 лет.



В то же время, как отмечает talkSPORT, букмекеры считают наиболее вероятным сменщиком Росеньора в "Челси" не Фабрегаса, а Филипе Луиса, другого бывшего игрока "синих". Также высоко оцениваются шансы Оливера Гласнера и Хави.