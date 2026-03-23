"Юнайтед" не контактировал с другими тренерами

"Манчестер Юнайтед" пока не разговаривал ни с кем из кандидатов на роль следующего постоянного главного тренера.

Несмотря на потерю двух очков в гостях у "Борнмута" в прошлую пятницу (2:2), "Юнайтед" продолжает занимать третье место в Премьер-Лиге и имеет прекрасные шансы — оцениваемые Opta в 85.57% — вернуться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



По информации Sky Sports, боссам "Юнайтед" будет "очень сложно" выбрать другого специалиста, нежели временного тренера Майкла Кэррика, в случае возвращения в элитный европейский турнир.



Более того, "Юнайтед" пока даже не контактировал ни с кем из других потенциальных кандидатов, тщательно скрывая от публики свои намерения.



Если "Юнайтед" решит пойти путем, отличным от Кэррика, то постарается обзавестись породистым тренером с опытом. Варианты с Томасом Тухелем и Карло Анчелотти уже отпали, что укрепляет позицию Майкла.