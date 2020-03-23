Матч за Суперкубок Англии перенесут в Кардифф из-за The Weeeknd

Матч за Суперкубок Англии в 2026 году будет сыгран на стадионе "Принципалити" в Кардиффе.

С момента своего открытия после реконструкции в 2007 году "Уэмбли" лишь дважды не мог принять матч за Суперкубок Англии.



В 2012 матч за Суперкубок Англии был перенесен на "Вилла Парк" в Бирмингеме из-за Олимпийских игр, а в 2022 — на "Кинг Пауэр" в Лестере из-за финала женского Чемпионата Мира.



На сей раз помехой к использованию главной английской аренды стали заранее запланированные на 15-16 августа концерты канадского певца The Weeknd.



Как напоминает Sky Sports, валлийский "Принципалити" — прежде известный как "Миллениум" — принимал матч за Суперкубок Англии шесть раз в период с 2001 по 2006 год, когда "Уэмбли" находился в процессе перестройки.



Добавим, действующим обладателем Суперкубка Англии является "Кристал Пэлас", в серии пенальти победивший "Ливерпуль".