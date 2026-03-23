Ромеро предупредил "Тоттенхэм" насчет "семи финалов"

Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро предупредил, что его команду ждут "семь финалов" после международного перерыва.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Ноттингем Форест", опустившись на 17-е место в Премьер-Лиге.



"Шпорам" остается провести семь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, и Ромеро призывает команду к каждому отнестись как к кубковому финалу.



"Как я могу объяснить поражение? Никак. Это тяжелый сезон, особенно в этот момент, очередное домашнее поражение. Прежде всего спасибо фанатам за сегодня, потому что они оставались с нами".



"Самое важное для нас — это заключительные семь финалов. Теперь все отправляются в свои сборных, и когда мы вернемся, мы будем понимать, что это тяжелая ситуация. Самое важное — играть матчи как финалы".



"Это очень тяжело, и это плохой сезон. Честно говоря, на мне ответственность лежит прежде всего. Иногда такое случается в футболе. Важнее всего оставаться сплоченными".



"Когда мы играли здесь против "Атлетико", то провели великолепный матч. Первый тайм сегодня был хорошим, но во втором мы утратили уверенность, потеряли мяч и пропустили очередной глупый гол. Это сложно, но теперь это осталось позади. Это больно и плохо, но самое важное — отправиться в сборные и затем вернуться сюда на семь финалов", — цитирует Ромеро Football.London.