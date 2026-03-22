"Челси" не уволит Росеньора
Владельцы "Челси" не планируют избавляться от главного тренера Лиама Росеньора.
Росеньор прибыл в "Челси" только в январе, сменив угодившего в опалу к боссам лондонского клуба Энцо Мареску.
Росеньор уверенно начал на новом месте работы, но постепенно результаты "Челси" сильно ухудшились, и накануне "шпоры" оформили свое четвертое подряд поражение с учетом всех соревнований.
Текущая форма ставит под большой вопрос попадание "Челси" в Лигу Чемпионов на следующий сезон, потому что сейчас "синие" находятся за пределами топ-5 Премьер-Лиги.
Однако TEAMtalk утверждает, что "Челси" не собирается увольнять Росеньора, как бы ни завершился этот сезон.
Боссы "Челси" понимают, что смена главного тренера случилась в непростое время, и у Росеньора не было ни предсезонного периода, ни трансферов, поэтому реально оценивать работу Лиама можно будет только в следующей кампании.
22.03.2026 17:00
Просмотров: 139
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Не верьте им, они всегда так говорят )))
(ответить)
Добавить комментарий