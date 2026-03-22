Пеннант: "Ливерпуль" избавится от Слота, если не попадет в Лигу Чемпионов"

Бывший вингер "Ливерпуля" Джермейн Пеннант предсказал главному тренеру "красных" Арне Слоту увольнение в случае непопадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Поражение 2:1 от "Брайтона" накануне осложнило задачу "Ливерпуля" по попаданию в топ-5 Премьер-Лиги.



По мнению Пеннанта от этого напрямую зависит судьба Слота, но Джермейн в любом случае находит выступление "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги "ужасным".



"Думаю, это жалкая защита титула. Будучи действующими чемпионами Премьер-Лиги, они выступают ужасным образом. Игроки, тренер и фанаты не могут отрицать этого".



"Если Слот не попадет в Лигу Чемпионов через лигу, я не думаю, что они сделают это через победу в Лиге Чемпионов".



"Но если он не попадет в Лигу Чемпионов, "Ливерпуль", наверное, избавится от него", — цитирует Пеннанта The Sun.