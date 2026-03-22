Гвардиола: "Сити" близок к своему лучшему состоянию"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда близка к своим лучшим образцам.

Многие болельщики и эксперты отмечают, что в этом сезоне, как и в прошлом, "Сити" не дотягивает до своих лучших образцов при Гвардиоле.



Гвардиола признает, что прошлый сезон "не был хорошим", однако Хосеп видит явный прогресс и чувствует, что "Сити" близок к прорыву.



"У меня есть ощущение, что многие вещи, которые все еще скрыты, вот-вот раскроются. У меня есть ощущение, что это близко".



"В других вещах нам нужно немного больше времени. Игрокам нужно больше времени, чтобы понять, что нам необходимо, чтобы быть сильной командой во многих отношениях, но в большинстве вещей мы близки".



"В прошлом сезоне мы достигли финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас". Мы сыграли очень хорошо, но за кулисами было много вещей, которые мы не могли контролировать, и сезон не был хорошим для нас".



"И хотя мы победили "Пэлас", тот сезон не был хорошим. Случилось много вещей, из-за которых мы не были командой, как следовало бы".



"Я не знаю, что случится в этом сезоне, но этот сезон мы проводим более чем достойно. В большинстве случаев мы показываем себя не идеальной, но хорошей командой".



"Следующий шаг для нас — позаботиться о вещах, чтобы быть стабильными на протяжении 11 месяцев в важных матчах. Это вопрос маленьких деталей, но во многих отношениях мы являемся выдающейся командой", — цитирует Гвардиолу The Independent.