Хюрцелер поведал, что сказалм Уэлбеку после того, как Данни не был вызван в сборную Англии

Наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер поведал, что он сказал своему нападающему Данни Уэлбеку, который не был вызван в сборную Англии.

Накануне 35-летний Уэлбек своим дублем обеспечил "Брайтону" победу 2:1 над "Ливерпулем". Данни является самым результативным английским игроком этого сезона Премьер-Лиги с 12 голами.



При этом днем ранее Уэлбека не оказалось среди игроков, вызванных главным тренером англичан Томасом Тухелем на товарищеские матчи против Уругвая и Японии.



Хюрцелер уверен, что Уэлбек пригодился бы сборной Англии. Фабиан попросил ветерана не унывать и продолжать играть в свою игру.



"Он не был вызван в сборную Англии, но я сказал ему, что ему нужно продолжать делать вещи, которые он может контролировать, и он может контролировать свою игру".



"Он может контролировать, как он проявляет себя лидером. Думаю, он так ценен для нас не только в качестве бомбардира, но и в качестве лидера на поле и за его пределами".



"Думаю, он был бы полезен любой команде в мире, включая сборную Англии", — сообщил Хюрцелер talkSPORT.