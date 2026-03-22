Слот вновь защищает "Ливерпуль" насчет летних трат

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот в очередной раз выступил в защиту своего клуба насчет трат на трансферы прошлым летом.

Выиграв Премьер-Лигу в прошлом сезоне и потратив 450 миллионов на укрепление состава летом, "Ливерпуль" совершенно провалил защиту титула и в концовке сезона лишь ведет борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.



Слот признает, что это недостаточно хорошо для "Ливерпуля", однако Арне призывает не забывать, сколько игроков его клуб продал.



"Никто в Англии не привык к факту, что также есть клубы, которые продают игроков. Когда обычно клуб в Англии покупает на 450 миллионов фунтов, как это сделали мы, это усиливает и без того отличную команду. Но у этого клуба другая модель, и никто не хочет видеть этого, никто не хочет понять этого. В то же время я могу это понять, потому что фанаты других команд и определенные эксперты не хотят говорить вам, что мы также продали на 300 миллионов фунтов".



"Если вы выиграли лигу и потратили 450 миллионов фунтов, совершенно логично, что ожидания будут высокими. Высокие ожидания были у экспертов, медиа, меня, фанатов. Но внутри клуба мы стараемся быть чуть реалистичнее, глядя на ситуацию и вызов, с которыми столкнулись по ходу сезона. Это все равно недостаточно хорошо, сколько бы оправданий я ни привел. Наша позиция прямо сейчас — это все равно недостаточно хорошо", — цитирует Слота The Guadian.