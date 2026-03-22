Росеньор: "Поражение от "Эвертона" расстраивает больше всего"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор назвал поражение от "Эвертона" самым разочаровывающим результатом с момента своего назначения.

Накануне "Челси" был разгромлен в гостях у "Эвертона" со счетом 3:0, и этот результат расстраивает Росеньора даже больше, чем поражения от "Арсенала" и ПСЖ.



По мнению Росеньора, у игроков "Челси" просто закончились силы при столь плотном календаре матчей.



"Пока что это вечер расстраивает больше всего в плане вещей, о которых мы говорили. О том, чтобы не дарить голы, оставаться в игре, контролировать игру. Этого здесь не было, и этот вечер получился очень, очень сложным. Результат и игра оказались ничуть не близки к тому, что мы ожидали или хотели".



"На мой взгляд, дело не в недостатке стараний. Я не думаю, что команда недостаточно верит в себя или недостаточно целеустремленная".



"Вам всегда будут указывать на эти вещи, когда у вас серия поражений и плохих по игре матчей, как у нас. Но я не думаю, что проблема в этом".



"Если вы мыслите логично и посмотрите на нагрузку и количество проведенных игроками матчей, то придете к довольно простому выводу", — цитирует Росеньора Sky Sports.