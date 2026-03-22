Анонс финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В субботу "Арсенал" и "Манчестер Сити" сойдутся в финале Кубка Лиги на "Уэмбли", чтобы определить судьбу первого трофея в сезоне 2025/26.

Примечательно, что на сей раз в финале Кубка Лиги впервые за 66 последних лет встретятся первая и вторая команды высшего английского дивизиона.

"Сити" уже вылетел из Лиги Чемпионов, но является главным преследователем "Арсенала" в Премьер-Лиге и, как и "канониры", продолжает борьбу в Кубке Англии.

Кубок Лиги дает "Арсеналу" возможность завоевать свой первый трофей с Кубка Англии в сезоне 2019/20, и это пока единственный большой трофей "канониров" при Микеле Артете.

Финал на "Уэмбли" можно воспринимать как репетицию матча этих же команд на "Этихад" 28 дней спустя в рамках Премьер-Лиги.

- "Арсенал" не проиграл ни одной из шести последних встреч с "Сити" во всех соревнованиях (2 победы, 4 ничьи), хотя до этого проиграл 15 из 16 (1 победа).

- Последний раз "Арсенал" выигрывал Кубок Лиги 33 года назад — в 1993.

- "Арсенал" проиграл все три предыдущих финала Кубка Лиги: "Челси" в 2006/07, "Бирмингему" в 2010/11 и "Сити" в 2017/18.

- В период с 2013/14 по 2010/21 "Сити" выиграл Кубок Лиги шесть раз из восьми возможных.

В этом сезоне Премьер-Лиги выходившие на замену у "Арсенала" игроки совершили 21 результативное действие. У "Сити" — только два, и по этих показателям две команды находятся на разных полюсах.

"Арсеналу" предстоит оценить состояние Юрриена Тимбера и Мартина Эдегора. Эберечи Эзе должен быть в порядке. Микель Мерино точно не сыграет.

Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд доступен, несмотря на вынужденную замену против "Реала" в Лиге Чемпионов. Йошко Гвардиола травмирован. Джеймс Траффорд займет место на воротах. Марк Гехи заигран в соревновании за "Борнмут".

Кубок Лиги. Финал
Арсенал — Манчестер Сити
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30





Метки анонс матча, Арсенал, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2026 06:00

Количество просмотров Просмотров: 135

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. bangladesh 22.03.2026 06:18 # bangladesh
    Борьба за зону ЛЧ в этом сезоне — это борьба мочи и говна, и каким то боком еще мю залез. я вахуе. не удивлюсь если в о концовке брентфорт и эве залетят в пятерку, а ЛФК и гандонси останутся за бортом.

    (ответить)

  2. royal-arsenal 22.03.2026 06:14 # royal-arsenal
    Марк Гехи заигран в соревновании за "Борнмут".

    за какой Борнмут? Поправьте на Кристал Пэлас

    (ответить)

  3. hachidlo 22.03.2026 06:03 # hachidlo
    o4ko-vombata

    Ага, только ты это можешь своему пенсокорешу рассказать)) знаем мы таких похуистов ноулайферов, что им настолько похуй, что их комментов больше всего под постом)))))))))
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/121005/?c=1

    Комментариев o4ko-vombata в данной ветке: 62
    Комментариев hachidlo в данной ветке: 13
    Комментариев narcot в данной ветке: 9

    Источник: https://fapl.ru/posts/121005/?c=1#c8163316


    Сегодня так же ждём 100 комментов от любителя наркота в данной теме, пытающегося мимикрировать под фаната футбола, но страстно мечтающего о гигачелюге.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: