Анонс финала Кубка Лиги

В субботу "Арсенал" и "Манчестер Сити" сойдутся в финале Кубка Лиги на "Уэмбли", чтобы определить судьбу первого трофея в сезоне 2025/26.

Примечательно, что на сей раз в финале Кубка Лиги впервые за 66 последних лет встретятся первая и вторая команды высшего английского дивизиона.



"Сити" уже вылетел из Лиги Чемпионов, но является главным преследователем "Арсенала" в Премьер-Лиге и, как и "канониры", продолжает борьбу в Кубке Англии.



Кубок Лиги дает "Арсеналу" возможность завоевать свой первый трофей с Кубка Англии в сезоне 2019/20, и это пока единственный большой трофей "канониров" при Микеле Артете.



Финал на "Уэмбли" можно воспринимать как репетицию матча этих же команд на "Этихад" 28 дней спустя в рамках Премьер-Лиги.



- "Арсенал" не проиграл ни одной из шести последних встреч с "Сити" во всех соревнованиях (2 победы, 4 ничьи), хотя до этого проиграл 15 из 16 (1 победа).



- Последний раз "Арсенал" выигрывал Кубок Лиги 33 года назад — в 1993.



- "Арсенал" проиграл все три предыдущих финала Кубка Лиги: "Челси" в 2006/07, "Бирмингему" в 2010/11 и "Сити" в 2017/18.



- В период с 2013/14 по 2010/21 "Сити" выиграл Кубок Лиги шесть раз из восьми возможных.



В этом сезоне Премьер-Лиги выходившие на замену у "Арсенала" игроки совершили 21 результативное действие. У "Сити" — только два, и по этих показателям две команды находятся на разных полюсах.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Юрриена Тимбера и Мартина Эдегора. Эберечи Эзе должен быть в порядке. Микель Мерино точно не сыграет.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд доступен, несмотря на вынужденную замену против "Реала" в Лиге Чемпионов. Йошко Гвардиола травмирован. Джеймс Траффорд займет место на воротах. Марк Гехи заигран в соревновании за "Борнмут".



Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30