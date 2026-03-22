Анонс финала Кубка Лиги
В субботу "Арсенал" и "Манчестер Сити" сойдутся в финале Кубка Лиги на "Уэмбли", чтобы определить судьбу первого трофея в сезоне 2025/26.
Примечательно, что на сей раз в финале Кубка Лиги впервые за 66 последних лет встретятся первая и вторая команды высшего английского дивизиона.
"Сити" уже вылетел из Лиги Чемпионов, но является главным преследователем "Арсенала" в Премьер-Лиге и, как и "канониры", продолжает борьбу в Кубке Англии.
Кубок Лиги дает "Арсеналу" возможность завоевать свой первый трофей с Кубка Англии в сезоне 2019/20, и это пока единственный большой трофей "канониров" при Микеле Артете.
Финал на "Уэмбли" можно воспринимать как репетицию матча этих же команд на "Этихад" 28 дней спустя в рамках Премьер-Лиги.
- "Арсенал" не проиграл ни одной из шести последних встреч с "Сити" во всех соревнованиях (2 победы, 4 ничьи), хотя до этого проиграл 15 из 16 (1 победа).
- Последний раз "Арсенал" выигрывал Кубок Лиги 33 года назад — в 1993.
- "Арсенал" проиграл все три предыдущих финала Кубка Лиги: "Челси" в 2006/07, "Бирмингему" в 2010/11 и "Сити" в 2017/18.
- В период с 2013/14 по 2010/21 "Сити" выиграл Кубок Лиги шесть раз из восьми возможных.
В этом сезоне Премьер-Лиги выходившие на замену у "Арсенала" игроки совершили 21 результативное действие. У "Сити" — только два, и по этих показателям две команды находятся на разных полюсах.
"Арсеналу" предстоит оценить состояние Юрриена Тимбера и Мартина Эдегора. Эберечи Эзе должен быть в порядке. Микель Мерино точно не сыграет.
Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд доступен, несмотря на вынужденную замену против "Реала" в Лиге Чемпионов. Йошко Гвардиола травмирован. Джеймс Траффорд займет место на воротах. Марк Гехи заигран в соревновании за "Борнмут".
Кубок Лиги. Финал
Арсенал — Манчестер Сити
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30
22.03.2026
Борьба за зону ЛЧ в этом сезоне — это борьба мочи и говна, и каким то боком еще мю залез. я вахуе. не удивлюсь если в о концовке брентфорт и эве залетят в пятерку, а ЛФК и гандонси останутся за бортом.
Марк Гехи заигран в соревновании за "Борнмут".
за какой Борнмут? Поправьте на Кристал Пэлас
Ага, только ты это можешь своему пенсокорешу рассказать)) знаем мы таких похуистов ноулайферов, что им настолько похуй, что их комментов больше всего под постом)))))))))
Сегодня так же ждём 100 комментов от любителя наркота в данной теме, пытающегося мимикрировать под фаната футбола, но страстно мечтающего о гигачелюге.
