Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен в завоевании Кубка Лиги.

В ближайшее воскресенье "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги.



Для "Арсенала" это возможность завоевать свой первый с 2020 года трофей — и лишь второй при Артете. И Микель чувствует, что его команда готова сделать этот шаг.



"Я реально готов, и я уверен, что мы осуществим это. Когда наступают решающие моменты, моменты пойти в атаку на трофей, вы должны пойти и забрать его домой. Вы должны прибавить и сделать разницу".



"Поэтому все мы очень взволнованы, ведь мы знаем, что находится на кону. Остается сделать этот следующий шаг, выиграть следующий матч, и тот факт, что в конце марта мы продолжаем выступать в четырех соревнованиях, многое говорит о команде".



"Это один из определяющих моментов, потому что в конце концов важно лишь то, выиграли вы трофей или нет. Нам нужно это доказать, и сделать это нужно на поле", — цитирует Артету ESPN.