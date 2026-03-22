Росеньор: "Я еще знакомлюсь с этим клубом"

Рулевой "Челси" Лиам Росеньор призвал свою команду не поддаваться внешнему негативу.

"Челси" проиграл все три своих последних матча с общим счетом 0:7, уступив "Ньюкаслу", ПСЖ и "Эвертону".



Однако Росеньор призывает смотреть на результаты на более длинной дистанции. Лиам надеется, что его игроки смогут отдохнуть в ближайшие две недели, чтобы затем ударно провести концовку сезона.



"Я еще знакомлюсь с этим клубом. Это огромный клуб. Вокруг много шума, много негативного шума, и это справедливо, учитывая нашу игру в течение последней недели".



"Вместе мы провели 10 матчей в лиге. Мы набрали 17 очков. Кажется, это четвертый лучший результат за мое время здесь".



"Поэтому нам нужно забыть об этом шуме. Нам нужно сохранить свою уверенность и свое хладнокровие. Наверное, это хороший момент для международного перерыва, чтобы восстановить силы, перезарядиться и снова пойти в бой на очень важном отрезке", — сообщил Росеньор Sky Sports.