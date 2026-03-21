"Эвертон" надругался над "Челси"

"Челси" потерпел разгромное поражение 3:0 в гостях у "Эвертона" и не смог подняться с шестого места в Премьер-Лиге.

Выздоровевший Джеймс Тарковски вернулся раньше времени, благодаря чему стартовый состав "ирисок" не изменился относительно поражения 2:0 от "Арсенала".



По сравнению с поражением 0:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов травмированного Трево Чалобу в обороне "синих" заменил Весле Фофана. Вместо Мамаду Сарра и Андрея Сантоса появились Мало Гюсто и Ромео Лавиа.



Хозяева заметно лучше начали матч, подвергая соперника давлению. Однажды голкипер гостей Роберт Санчес грубо ошибся, что едва не обернулось голом.



Постепенно "Челси" отодвинул игру от своих ворот, принялся атаковать, нанес пару заблокированных ударов, но на 33-й минуте пропустил. Джеймс Гарнер из глубины поля сделал передачу меж двух защитников на рывок Бету, который подсек мяч перед выдвинувшимся навстречу Санчесом — 1:0.



"Синие" могли сравнять счет на 36-й минуте. Джордан Пикфорд, играя на выходе при угловом, вынес мяч прямо на Энцо Фернандеса, который сразу же пробил, но голкипер "ирисок" успел перегруппироваться и спас свою команду.



Во втором тайме "Эвертон" сосредоточился на удержании своего преимущества и выжидал возможности для контратак, на 62-й минуте получив таковую. Идрисса Гейе приблизился к штрафной, отдал короткий пас на Бету, а тот пробил в касание между ног Санчесу — 2:0.



"Синие" вновь пошли большими силами вперед, но на 76-й минуте нарвались еще на один пропущенный гол. После скидки партнера головой Илиман Ндиайе вошел в штрафную и нанес удар в "девятку" из под Мойсеса Кайседо — 3:0.



На этом гости совсем бросили играть. В концовке матча атаковали лишь хозяева, полностью контролируя происходящее на поле.



Возможно, "Челси" просто не смог оправиться физически и душевно после разгрома от ПСЖ в Лиге Чемпионов. "Эвертон" с самого начала принялся переигрывать "синих" и в итоге одержал убедительную победу.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче