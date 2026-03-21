"Эвертон" надругался над "Челси"
"Челси" потерпел разгромное поражение 3:0 в гостях у "Эвертона" и не смог подняться с шестого места в Премьер-Лиге.
Выздоровевший Джеймс Тарковски вернулся раньше времени, благодаря чему стартовый состав "ирисок" не изменился относительно поражения 2:0 от "Арсенала".
По сравнению с поражением 0:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов травмированного Трево Чалобу в обороне "синих" заменил Весле Фофана. Вместо Мамаду Сарра и Андрея Сантоса появились Мало Гюсто и Ромео Лавиа.
Хозяева заметно лучше начали матч, подвергая соперника давлению. Однажды голкипер гостей Роберт Санчес грубо ошибся, что едва не обернулось голом.
Постепенно "Челси" отодвинул игру от своих ворот, принялся атаковать, нанес пару заблокированных ударов, но на 33-й минуте пропустил. Джеймс Гарнер из глубины поля сделал передачу меж двух защитников на рывок Бету, который подсек мяч перед выдвинувшимся навстречу Санчесом — 1:0.
"Синие" могли сравнять счет на 36-й минуте. Джордан Пикфорд, играя на выходе при угловом, вынес мяч прямо на Энцо Фернандеса, который сразу же пробил, но голкипер "ирисок" успел перегруппироваться и спас свою команду.
Во втором тайме "Эвертон" сосредоточился на удержании своего преимущества и выжидал возможности для контратак, на 62-й минуте получив таковую. Идрисса Гейе приблизился к штрафной, отдал короткий пас на Бету, а тот пробил в касание между ног Санчесу — 2:0.
"Синие" вновь пошли большими силами вперед, но на 76-й минуте нарвались еще на один пропущенный гол. После скидки партнера головой Илиман Ндиайе вошел в штрафную и нанес удар в "девятку" из под Мойсеса Кайседо — 3:0.
На этом гости совсем бросили играть. В концовке матча атаковали лишь хозяева, полностью контролируя происходящее на поле.
Возможно, "Челси" просто не смог оправиться физически и душевно после разгрома от ПСЖ в Лиге Чемпионов. "Эвертон" с самого начала принялся переигрывать "синих" и в итоге одержал убедительную победу.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
21.03.2026 22:25
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
(ответить)
(ответить)
(ответить)
Нормальные тренеры закончились? В АПЛ вообще беда с тренерами зовут всяких ноунеймов
(ответить)
А самое смешное, что Росеньора похоже никто не собирается увольнять, типа, пусть резвится обезьянка. Ну он рили этому Челси подходит)))
(ответить)
(ответить)
Росеньор лучше бы сидел в своем Страсбурге и по КД участие в Лиге Конференций клепал. А так теперь... после Челси... кто же его такого возьмет, убогого?
(ответить)
конечно повезло, чо конкуренты за лч такое говно и каждый тур какой-то день сурка...но челси не попадет с такой игрой и на такой менталке в лч, никаких шансов.
Впереди Сити МЮ Ливер Шпоры Форест, камон)
(ответить)
(ответить)
Санчес привозила тот еще. Тренера нормального да вратаря, и тогда может что-нибудь выйдет из Челси.
(ответить)
Почему же "надругался"? Пенсам, я так понимаю, нравится. Покорно раздвинули рогатку перед ПСЖ, походу понравилось и быстро втянулись.
Ору с двух лючих опорников АПЛ Лавиа и Кайседо, уже который матч играют, как два говна. Если Лавия понемногу выходил дозированно и говном побыл недолго, то Кайседо по полной хлебнул.
(ответить)
уголёк с 41 номером - единственный за кого не стыдно у чолсе
фофана - самый лучший развод на бабки от лестера))
(ответить)
частично конечно сыграла роль минусмораль команды и факт недавней игры в лч...но нет, это ваще ни в какие ворота....опять игра, в которой никакой борьбы, никакого желания.
Этот тренер закончился. Игроки просто не играют. Вот не играют и все.
Заебись Санчеса на Йоргенсена поменял, ублюдок, заебись в пасик прессинг псж разбил =)) ну насслаждайся...более чем уверен что после первого матча с псж просто произошел раскол в раздевалке.
А росеньйор сам по себе больше на игрока-лоха похож, чем на тренера с авторитетом.
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий