Слот сообщил подробности травм Алиссона и Экитике

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил подробности травм голкипера Алиссона и нападающего Уго Экитике.

Алиссон не приехал с "Ливерпулем" к "Брайтону" в субботу, тогда как Экитике был вынужденно заменен в самом начале проигранного "красными" матча Премьер-Лиги (2:1).



Слот пока не берется делать прогноз насчет Алиссона, но Экитике точно не окажется в лазарете надолго.



"Алиссон определенно будет отсутствовать во время международного перерыва, а после посмотрим".



"Уго, думаю, мог бы сыграть завтра, если бы ему было нужно. Это забитая мышца, как вы это называете здесь".



"Брайтон" сделал, что мы и ожидали. Если вы противостоите команде, у которой было только 62 часа на отдых, в первую очередь вы стремитесь играть интенсивно, выигрывать дуэли вести жесткую борьбу. Не имею ничего против жесткой борьбы, но, сожалению, такое столкновение привели к потере Уго", —цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".