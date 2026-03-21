Сборная Англии представила форму на ЧМ-2026
Сборная Англии представила свою домашнюю и выездную формы на Чемпионат Мира 2026 года.
В пятницу главный тренер англичан Томас Тухель объявил имена 35 игроков, вызванных на товарищеские матчи против Уругвая и Японии, которые будут последними для родоначальников футбола перед формированием своей заявки на ЧМ-2026.
В этот же день англичане вместе со своим техническим спонсором Nike представили два комплекта формы, в которой команда Тухеля выступит на турнире в США, Канаде и Мексике грядущим летом.
Домашняя форма — включая футболку, трусы и гетры — выполнена в традиционном для англичан белом цвете.
Футболка и гетры выездного комплекта изготовлены в красном цвете. Дополняют их черные трусы, а отличительной деталью является расположенная по центру эмблема Ассоциации.
21.03.2026 10:00
