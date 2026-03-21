Ньюкасл" хочет купить Лиама Делапа

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении нападающего "Челси" Лиама Делапа грядущим летом.

"Челси" только прошлым летом приобрел Делапа у покинувшего Премьер-Лигу "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов, однако Лиам так и не смог навязать конкуренцию Жоао Педро, который утвердился основным нападающим "синих".



По информации talkSPORT, "Челси" будет открыт к предложениям насчет Делапа грядущим летом. Суммы около 40 млн. фунтов должно быть достаточно для приобретения 23-летнего англичанина.



Эта возможность привлекла внимание "Ньюкасла", который прошлым летом потратил 120 млн. фунтов на Ника Вольтемаде и Йоана Висса, но оба не оправдывают ожиданий.



Утверждается, что главный тренер "сорок" Эдди Хау сделал укрепление нападения своим приоритетом на грядущее лето.



Добавим, Делап забил 12 голов в своих 37 матчах Премьер-Лиги за "Ипсвич", но в этой кампании английского первенства Лиам отличился лишь однажды за "Челси".