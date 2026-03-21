31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 21 марта, четырьмя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30



"Брайтон" выиграл три из четырех последних матчей Премьер-Лиги (1 поражение), хотя до этого — только один из 13. В этом сезоне английского первенства "Ливерпуль" пропустил восемь голов на 90-й минуте или позже — только у "Лидса" с этим обстоит еще хуже (9). "Чайки" одержали две победы в трех последних домашних встречах с "красными" (1 ничья).



Адам Уэбстер и Стефанос Цимас остаются в лазарете "Брентфорда", но Карлос Балеба и Каору Митома готовы вернуться на футбольное поле.



"Ливерпуль" оставил дома травмированных Алиссона и Мохамеда Салаха, а также Джованни Леони, Конора Брэдли, Ватару Эндо и Александера Исака. Джо Гомес под вопросом.



ФУЛХЭМ — БЕРНЛИ 18:00



"Фулхэм" не забил ни одного гола в двух последних матчах Премьер-Лиги. "Бернли" может похвастать единственной победой в 21 последнем поединке высшего дивизиона (7 ничьих, 13 поражений). "Бордовые" выиграли три из четырех последних выездов к "дачникам" в чемпионате (1 поражение).



Вингер "Фулхэма" Кевин перенес операцию на стопе. Кенни Тете и Эмиль Смит-Роу под вопросом.



"Бернли" по-прежнему вынужден обходиться без Акселя Туанзебе, Джоша Каллена, Зеки Амдуни, Конора Робертса и Йордана Байера. Майк Тресор вернулся к тренировкам, Максим Эстев оправился после болезни.



ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 20:30



"Эвертон" имеет возможность впервые оформить две победы подряд в Премьер-Лиге на своем новом стадионе "Хилл Дикинсон". "Челси" потерпел два поражения в трех последних матчах чемпионата (1 победа) — как и в 13 предыдущих (5 побед, 6 ничьих). "Ириски" проиграли только одну из восьми последних домашних встреч с "синими" в Премьер-Лиге (5 побед, 2 ничьих) — 0:1 в августе 2022.



"Эвертону" не помогут травмированные Джек Грилиш с Карлосом Алькарасом и арендованный у соперника Тайрик Джорж. Джеймсу Тарковски и Джарраду Брантуэйту предстоит фитнес-тест.



Защитник "Челси" Трево Чалоба пропустит около шести недель с травмой лодыжки. Филип Йоргенсен, Рис Джеймс и Леви Колуилл также недоступны, а Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Джейми Гиттенс находятся под вопросом.



ЛИДС — БРЕНТФОРД 23:00



"Лидс" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 2 поражения), в трех из них даже не забивая. "Брентфорд" выиграл пять из семи последних выездных поединков высшего дивизиона (1 ничья, 1 поражения). "Белые" уступили лишь однажды в 16 последних домашних встречах с "пчелами" в чемпионате (7 побед, 8 ничьих) — 0:1 в феврале 2015.



Лазарет "Лидса" пуст, но Габриэль Гудмундссон отбывает дисквалификацию. Ноа Окафор решил свои проблемы с задней поверхностью бедра.



"Брентфорду" не помогут Аарон Хики, Рико Генри, Витали Янельт, Антони Миламбо, Джош Дасилва и Фабиу Карвалью. Миккель Дамсгор под вопросом из-за ушиба.