Райя поведал, что мог перейти в "Баварию"

Голкипер Давид Райя поведал, что мог перейти в немецкую "Баварию" вместо "Арсенала".

Проведя в "Арсенале" сезон 2023/24 на правах аренды из "Брайтона", затем Райя был выкуплен "канонирами" за 27 миллионов фунтов.



За время выступлений в "Арсенале" Райя зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов в стране, и сейчас 30-летний испанец идет к своей третьей "Золотой перчатке" в Премьер-Лиге.



Учитывая то, как идут его дела в "Арсенале", Райя совершенно не жалеет об упущенной возможности отправиться в "Баварию".



"Я был очень, очень близок к переходу в другой клуб, но, счастью, этого не случилось. В конце концов "Арсенал" сделал предложение, и я перешел сюда. Что за клуб? Это была "Бавария", — приводит слова Райи журналист Фабрицио Романо.