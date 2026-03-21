Кэррик считает, что МЮ заслуживал второй пенальти против "Борнмута"

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что его команде следовало присудить второй пенальти против "Борнмута".

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 2:2 с "Борнмутом", заканчивая этот выездной матч Премьер-Лиги вдесятером после удаления Харри Магуайра.

Магуайр получил прямую красную карточку за то, что сорвал явную голевую возможность, схватив за футболку Эванилсона в своей штрафной. А Эли Жуниор Крупи реализовал пенальти и установил окончательный счет.

При этом ранее в матче, когда "Юнайтед" вел 0:1 после реализованного Бруну Фернандешем пенальти, Амад Диалло упал в чужой штрафной, но рефери и система VAR не стали вмешиваться, что стало шоком для Кэррика.

"Моей первой мыслью было, что в одном из двух случаев рефери ошибся. Потому что он назначил пенальти ровно за то, за что в другом случае не назначил. Я имею ввиду хватание двумя руками".

"В случае с Матеусом Куньей он назначил пенальти, но в случае с Амадом — нет. На мой взгляд, это почти идентичные ситуации, в обоих случаях хватали двумя руками в штрафной игрока, который контролирует мяч и уходит от защитника".

"Это оказало огромное влияние на игру, и я не понимаю, как можно было назначить пенальти в одном случае и не назначить в другом. Это безумие. Очевиднее и быть не могло".

"Все было ясно. Если рефери верит, что это пенальти, то и во втором случае был пенальти. Я не понимаю, как можно было не назначить его. Далее мы пропустили, и случился хаос. Это поразительно", — цитирует Кэррика BBC.





Дата 21.03.2026 06:00

