Кэррик считает, что МЮ заслуживал второй пенальти против "Борнмута"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что его команде следовало присудить второй пенальти против "Борнмута".

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 2:2 с "Борнмутом", заканчивая этот выездной матч Премьер-Лиги вдесятером после удаления Харри Магуайра.



Магуайр получил прямую красную карточку за то, что сорвал явную голевую возможность, схватив за футболку Эванилсона в своей штрафной. А Эли Жуниор Крупи реализовал пенальти и установил окончательный счет.



При этом ранее в матче, когда "Юнайтед" вел 0:1 после реализованного Бруну Фернандешем пенальти, Амад Диалло упал в чужой штрафной, но рефери и система VAR не стали вмешиваться, что стало шоком для Кэррика.



"Моей первой мыслью было, что в одном из двух случаев рефери ошибся. Потому что он назначил пенальти ровно за то, за что в другом случае не назначил. Я имею ввиду хватание двумя руками".



"В случае с Матеусом Куньей он назначил пенальти, но в случае с Амадом — нет. На мой взгляд, это почти идентичные ситуации, в обоих случаях хватали двумя руками в штрафной игрока, который контролирует мяч и уходит от защитника".



"Это оказало огромное влияние на игру, и я не понимаю, как можно было назначить пенальти в одном случае и не назначить в другом. Это безумие. Очевиднее и быть не могло".



"Все было ясно. Если рефери верит, что это пенальти, то и во втором случае был пенальти. Я не понимаю, как можно было не назначить его. Далее мы пропустили, и случился хаос. Это поразительно", — цитирует Кэррика BBC.