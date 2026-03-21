"Юнайтед" и "Борнмут" поделили очки

"Борнмут" оформил свою пятую подряд ничью в Премьер-Лиге, поделив очки с завершавшим матч вдесятером "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

В стартовом составе у "вишенок" на этот матч появились Алекс Хименес и Амин Адли, заменив Тайлера Адамса и Эли Жуниора Крупи.



Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 3:1 над "Астон Виллой", и лишь Тайлер Фредриксон заменил Нуссаира Мазрауи на лавке.



Уже на пятой минуте команды обменялись голевыми моментами, но Амад Диалло не смог пробить голкипера Джордже Петровича, а завершавший контратаку хозяев Райан не попал в створ.



Вскоре Петровича потревожили Матеус Кунья и Бруну Фернандеш, но в середине первого тайма "Борнмут" вновь показал зубы. Это Райан пробивал с дистанции, заставив Сенне Ламменса совершить хороший сейв.



На 35-й минуте Петрович в очередной раз вступил в игру, ногой на линии ворот остановив мяч после удара Фернандеша с лету.



Во втором тайме игра стала более вязкой, явные моменты перестали возникать. Так было до 59-й минуты, когда Хименес нагло схватил Кунью за футболку в своей штрафной, а Фернандеш четко исполнил пенальти — 0:1.



"Вишенки" ответили на 67-й минуте. Райан Кристи получил мяч на границе штрафной, чуть улучшил свою позицию и пробил низом — 1:1.



Однако равновесие в счете сохранялось недолго. На 71-й минуте Фернандеш подал угловой, мяч задел головы двух игроков "Борнмута" и от Джеймса Хилла отскочил в ворота — 1:2.



Спустя пять минут Алекс Скотт закрутил мяч с дистанции в перекладину, от которой снаряд попал в Ламменса и ушел за лицевую линию поля.



Хозяева давили и на 78-й минуте заставили Харри Магуайра фолом уложить в своей штрафной Эванилсона. Рефери показал красную карточку и назначил пенальти, который реализовал 19-летний Крупи — 2:2.



"Борнмут", конечно, попытался реализовать численное преимущество, но действовал с опаской, да и силы уже были на исходе. Поэтому счет более не изменился.



"Борнмут" не стал прижиматься к своим воротам и сыграл довольно открыто. "Юнайтед" вдесятером добыл очко на выезде, и это не такой уж плохой результат.



