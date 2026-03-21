"Юнайтед" и "Борнмут" поделили очки
"Борнмут" оформил свою пятую подряд ничью в Премьер-Лиге, поделив очки с завершавшим матч вдесятером "Манчестер Юнайтед" — 2:2.
В стартовом составе у "вишенок" на этот матч появились Алекс Хименес и Амин Адли, заменив Тайлера Адамса и Эли Жуниора Крупи.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 3:1 над "Астон Виллой", и лишь Тайлер Фредриксон заменил Нуссаира Мазрауи на лавке.
Уже на пятой минуте команды обменялись голевыми моментами, но Амад Диалло не смог пробить голкипера Джордже Петровича, а завершавший контратаку хозяев Райан не попал в створ.
Вскоре Петровича потревожили Матеус Кунья и Бруну Фернандеш, но в середине первого тайма "Борнмут" вновь показал зубы. Это Райан пробивал с дистанции, заставив Сенне Ламменса совершить хороший сейв.
На 35-й минуте Петрович в очередной раз вступил в игру, ногой на линии ворот остановив мяч после удара Фернандеша с лету.
Во втором тайме игра стала более вязкой, явные моменты перестали возникать. Так было до 59-й минуты, когда Хименес нагло схватил Кунью за футболку в своей штрафной, а Фернандеш четко исполнил пенальти — 0:1.
"Вишенки" ответили на 67-й минуте. Райан Кристи получил мяч на границе штрафной, чуть улучшил свою позицию и пробил низом — 1:1.
Однако равновесие в счете сохранялось недолго. На 71-й минуте Фернандеш подал угловой, мяч задел головы двух игроков "Борнмута" и от Джеймса Хилла отскочил в ворота — 1:2.
Спустя пять минут Алекс Скотт закрутил мяч с дистанции в перекладину, от которой снаряд попал в Ламменса и ушел за лицевую линию поля.
Хозяева давили и на 78-й минуте заставили Харри Магуайра фолом уложить в своей штрафной Эванилсона. Рефери показал красную карточку и назначил пенальти, который реализовал 19-летний Крупи — 2:2.
"Борнмут", конечно, попытался реализовать численное преимущество, но действовал с опаской, да и силы уже были на исходе. Поэтому счет более не изменился.
"Борнмут" не стал прижиматься к своим воротам и сыграл довольно открыто. "Юнайтед" вдесятером добыл очко на выезде, и это не такой уж плохой результат.
"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
21.03.2026 01:00
Просмотров: 614
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
(ответить)
Реф вообще не при чем. Любой мало-мальски грамотный тренер уделывает Каррика как тузик грелку. Тут тренерская победа Ираолы.
(ответить)
нормально
мю потихоньку помаленьку свои поинты берет и комфортно обустраивается в зоне ЛЧ.
Зону ЛЧ МЮ не должен отпускать.
(ответить)
судья ебаный пидорас, не поставил пенальти на Амаде по причине "я вам один пенальти уже дал, второго не будет" после чего в следующей же контратаке забивает Борнмут, а потом ставит пенальти и красную карточку за такую же ситуацию в штрафной Юнайтед
уволить нахуй
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий