"Юнайтед" близок к новым контрактом с Магуайром и Майну

"Манчестер Юнайтед" близок к согласованию новых контрактов с защитником Харри Магуайром и полузащитником Кобби Майну.

Магуайр утвердился ключевым игроком "Юнайтед" при новом главном тренере Майкле Кэррике, свидетельством чему стал первый за полтора года вызов Харри в сборную Англии.



Действующий контракт Магуайра с "Юнайтед" истекает в конце сезона, однако Sky Sports утверждает, что переговоры сторон о новой сделке находятся в продвинутой стадии.



Новый однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев может быть заключен Магуайром уже в следующем месяце. Ранее пресса сообщала, что 33-летнему защитнику придется пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить свое пребывание в Манчестере.



А вот Майну, напротив, ждет рост зарплаты — примерно до 120,000 фунтов в неделю, потому что сейчас Кобби является одним из самых низкооплачиваемых игроков игроков команды Кэррика, фактически находясь на юниорском контракте.



Ожидается, что новый контракт 20-летнего Майну, который в пятницу, как и Магуайр, вернулся в сборную Англии, будет рассчитан до 2031 года. Его условия тоже почти согласованы.