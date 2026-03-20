Тухель оставляет дверь открытой перед Доуманом

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что 16-летний полузащитник "Арсенала" Макс Доуман может попасть на Чемпионат Мира грядущим летом.

В прошлый уикенд Доуман стал автором самого молодого гола в истории Премьер-Лиги. Макс помог "Арсеналу" переломить судьбу матча против "Эвертона" и сделать большой шаг к титулу.



И хотя Тухель не вызвал Доумана на товарищеские матчи против Уругвая и Японии в конце марта, Томас допускает, что юниор попадет в заявку англичан на ЧМ-2026.



"Я оставляю дверь открытой для любого игрока любого возраста. Почему я должен кого-то исключать? Конечно, то, что он делает, производит впечатление. Я получил впечатляющую обратную связь от игроков и людей, которые знают его. Поэтому мы подумаем об этом и отложим решение на май, когда будем определяться со своей заявкой", — цитирует Тухеля Daily Mail.