Алиссон не сыграет с "Брайтоном"
Голкипер Алиссон не сыграет за "Ливерпуль" в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье.
Пропустив выезд к "Галатасараю" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе из-за небольшой мышечной травмы, Алиссон вернулся в стартовый состав "Ливерпуля" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
В минувшую среду Алиссон полностью сыграл ответный матч против "Галатасарая" и помог "Ливерпулю" одержать победу 4:0.
Однако медицинский штаб "Ливерпуля" решил, что для Алиссона было бы слишком рискованно сыграть в субботу, хотя на своей пресс-конференции в пятницу главный тренер Арне Слот ничего об этом не сказал.
Как сообщает Liverpool Echo, 33-летний Алиссон также не сможет откликнуться на вызов из сборной Бразилии. Защищать ворота "Ливерпуля" против "Брайтона" будет Георгий Мамардашвили.
20.03.2026 22:00
