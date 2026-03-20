Алиссон не сыграет с "Брайтоном"

Голкипер Алиссон не сыграет за "Ливерпуль" в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье.

Пропустив выезд к "Галатасараю" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе из-за небольшой мышечной травмы, Алиссон вернулся в стартовый состав "Ливерпуля" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".



В минувшую среду Алиссон полностью сыграл ответный матч против "Галатасарая" и помог "Ливерпулю" одержать победу 4:0.



Однако медицинский штаб "Ливерпуля" решил, что для Алиссона было бы слишком рискованно сыграть в субботу, хотя на своей пресс-конференции в пятницу главный тренер Арне Слот ничего об этом не сказал.



Как сообщает Liverpool Echo, 33-летний Алиссон также не сможет откликнуться на вызов из сборной Бразилии. Защищать ворота "Ливерпуля" против "Брайтона" будет Георгий Мамардашвили.