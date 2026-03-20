"Тоттенхэм" отправил Викарио на операцию
"Тоттенхэм" объявил, что на следующей неделе голкипер Гульельмо Викарио перенесет операцию на грыже.
Викарио не слишком уверенно проводит этот сезон, поэтому временному тренеру "Тоттенхэма" Игору Тудору пришла в голову идея сменить первого номера.
В результате на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" Тудор выпустил Антонина Кински, но тот был настолько плох, что уже на 17-й минуте Викарио был восстановлен на воротах.
В тот момент Кински едва ли мог представить, что так скоро получит новый шанс в "Тоттенхэме". Однако обстоятельства сложились таким образом, что Тудор будет вынужден снова довериться Антонину.
В опубликованном "Тоттенхэмом" заявлении говорится, что на следующей неделе Викарио будет прооперирован. "Шпоры" специально решили провести эту процедуру в международный перерыв, чтобы эффект от отсутствия 29-летнего итальянца был минимальным.
"Тоттенхэм" надеется, что Викарио сможет вернуться к выступлениям за клуб до конца апреля.
20.03.2026 21:00
