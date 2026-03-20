"Атлетик" задумывается о приглашении Ираолы

Андони Ираола "Атлетик" из Бильбао задумывается о приглашении главного тренера "Борнмута" Андони Ираолы.

Контракт Ираолы с "Борнмутом" по-прежнему истекает в конце сезона, и пока Андони не согласился продлить свое пребывание на южном побережье Англии.

И хотя "Борнмут" оптимистичен насчет новой сделки с Ираолой, есть целый ряд клубов, которые хотят переманить 43-летнего испанца.

По информации talkSPORT, Ираола является одним из ведущих кандидатов, рассматриваемых "Атлетиком" на замену покидающему клуб в конце сезона Эрнесто Вальверде

Ираола имеет тесную связь с "Атлетиком", за который он провел свыше 500 матчей в качестве игрока.





Дата 20.03.2026 20:00

