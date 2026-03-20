Гвардиола выбрал голкипера на финал Кубка Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что голкипер Джеймс Траффорд выйдет в стартовом составе на финал Кубка Лиги против "Арсенала".

Именно Траффорд защищал ворота "Сити" на всем пути к воскресному финалу. Кубок Лиги стал возможностью для Джеймса получать игровую практику, потому что в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов он находится за спиной у Джанлуиджи Доннаруммы.



Траффорд проявил себя с лучшей стороны в полуфинальном противостоянии с "Ньюкаслом", и Гвардиола решил довериться Джеймсу и на "Уэмбли", где Доннарумма выиграл Евро-2020 со сборной Италии.



При этом известно, что Траффорд недоволен ролью запасного голкипера и задумывается об уходе из "Сити" летом, но Гвардиола предпочитает не забегать вперед.



"Игроки могут быть счастливы или несчастливы. Что поделать. Они должны быть здесь, чтобы стараться изо всех сил, а в конце сезона посмотрим. Важно, чтобы они были готовыми".



"Доволен ли я Траффордом? Да, более чем доволен", — цитирует Гвардиолу The Independent.