Гвардиола выбрал голкипера на финал Кубка Лиги
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что голкипер Джеймс Траффорд выйдет в стартовом составе на финал Кубка Лиги против "Арсенала".
Именно Траффорд защищал ворота "Сити" на всем пути к воскресному финалу. Кубок Лиги стал возможностью для Джеймса получать игровую практику, потому что в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов он находится за спиной у Джанлуиджи Доннаруммы.
Траффорд проявил себя с лучшей стороны в полуфинальном противостоянии с "Ньюкаслом", и Гвардиола решил довериться Джеймсу и на "Уэмбли", где Доннарумма выиграл Евро-2020 со сборной Италии.
При этом известно, что Траффорд недоволен ролью запасного голкипера и задумывается об уходе из "Сити" летом, но Гвардиола предпочитает не забегать вперед.
"Игроки могут быть счастливы или несчастливы. Что поделать. Они должны быть здесь, чтобы стараться изо всех сил, а в конце сезона посмотрим. Важно, чтобы они были готовыми".
"Доволен ли я Траффордом? Да, более чем доволен", — цитирует Гвардиолу The Independent.
20.03.2026 19:00
