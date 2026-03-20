Салах не поможет "Ливерпулю" с "Брайтоном"

Из-за травмы нападающий Мохамед Салах не поможет "Ливерпулю" в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу.

В минувшую среду Салах сыграл ключевую роль в победе 4:0 над "Галатасараем" в Лиге Чемпионов, хотя при этом не реализовал пенальти.



Салах вынужденно покинул поле "Энфилда" на 74-й минуте, и "Ливерпуль" не возьмет 33-летнего египтянина с собой на южной побережье.



Салах также не сможет откликнуться на вызов из своей сборной, но должен поправиться к четвертьфинальному матчу Кубка Англии против "Манчестер Сити" 4 апреля.



"Это необычно, что он травмирован. Думаю, вы ожидали этого исхода, так что он не будет доступен завтра".



"Хорошая для "Ливерпуля" вещь в том, что мы вступаем в международный перерыв. Плохая для сборной Египта вещь в том, что он не сможет отправиться туда. В прошлом Мо уже показывал, что может восстановиться быстрее других игроков, и мы надеемся на это".



"Он так хорошо ухаживает за собой, и это значит, что он может вернуться раньше других игроков, как показывает история. Будет только две недели, прежде чем мы сыграем снова", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота The Independent.