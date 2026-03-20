Салах не поможет "Ливерпулю" с "Брайтоном"
Из-за травмы нападающий Мохамед Салах не поможет "Ливерпулю" в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу.
В минувшую среду Салах сыграл ключевую роль в победе 4:0 над "Галатасараем" в Лиге Чемпионов, хотя при этом не реализовал пенальти.
Салах вынужденно покинул поле "Энфилда" на 74-й минуте, и "Ливерпуль" не возьмет 33-летнего египтянина с собой на южной побережье.
Салах также не сможет откликнуться на вызов из своей сборной, но должен поправиться к четвертьфинальному матчу Кубка Англии против "Манчестер Сити" 4 апреля.
"Это необычно, что он травмирован. Думаю, вы ожидали этого исхода, так что он не будет доступен завтра".
"Хорошая для "Ливерпуля" вещь в том, что мы вступаем в международный перерыв. Плохая для сборной Египта вещь в том, что он не сможет отправиться туда. В прошлом Мо уже показывал, что может восстановиться быстрее других игроков, и мы надеемся на это".
"Он так хорошо ухаживает за собой, и это значит, что он может вернуться раньше других игроков, как показывает история. Будет только две недели, прежде чем мы сыграем снова", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота The Independent.
20.03.2026 18:00
Просмотров: 197
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: