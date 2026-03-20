Тухель объяснил, почему не вызвал Трента

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил свое решение не вызывать защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда в национальную команду.

Трента, который на этой неделе помог "Реалу" выбить "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов, не оказалось среди 35 игроков, которых Тухель вызвал на товарищеские матчи против Уругвая и Японии в конце марта.



Тухель также не вызывал Трента в сборную Англии во время четырех своих первых сборов, однако экс-игрок "Ливерпуля" все еще может поехать на Чемпионат Мира грядущим летом.



"Нет, это не конец его надеждам. Знаю, это тяжелое решение для Трента, как и, полагаю, для Олли Уоткинса, как и для Люка Шоу".



"Я должен принимать эти тяжелые решения в своей работе. Было принято спортивное решение сохранить доверие к Джареллу Куансе, Тино Ливраменто и Джеду Спенсу, каждый из которых может сыграть на позиции правого защитника".



"Знаю, что это громкое имя. Думаю, у него огромный талант и большой характер, но мне кажется, я и так знаю, что Трент может нам дать, поэтому я решил оставить парней, которые уже были с нами".



"Я бы сказал, они обеспечивают слегка другой профиль. Это больше говорит о том, насколько хороши мы были в сентябре, октябре, ноябре, нежели о том, что Трент чего-то не может дать нам".



"Я очень хорошо знаю, что Трент может дать нам. Я много раз играл против него и страдал против него, когда он играл за "Ливерпуль" против моих команд. Поэтому я очень хорошо знаю его сильные стороны и знаю, что он может дать", — цитирует Тухеля The Independent.