Тухель вызвал 35 игроков в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель вызвал сразу 35 игроков на товарищеские матчи против Уругвая и Японии.

В опубликованном Тухелем списке оказались полузащитник "Эвертона" Джеймс Гарнер и голкипер "Брайтона" Джейсон Стил, которые пока не имеют опыта выступлений за сборную.



Как и ожидалось, Тухель вернул в национальную команду звезд "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра и Кобби Майну. Впервые с октября 2023 вызов получил защитник "Милана" Фикайо Томори.



После пяти лет перерыва в английскую сборную вернулся нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Левин, а нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке был приглашен впервые с октября 2024.



Среди тех, кто остался за бортом, можно выделить Трента Александер-Арнольда, Люка Шоу, Алекса Скотта, Моргана Гиббс-Уайта и Олли Уоткинса. Игроки вроде Риса Джеймса и Трево Чалобы не смогли претендовать на вызов в сборную из-за травм.



"Это последний сбор (перед ЧМ-2026). Последняя возможность произвести впечатление и побороться за свой билет для игроков", — цитирует Тухеля BBC.



Добавим, Англия сыграет против Уругвая 27 марта и против Японии 31 марта. Оба матча пройдут на "Уэмбли".



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уругвая и Японии



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Аарон Рамсдейл ("Ньюкасл"), Джейсон Стил ("Брайтон").



Защитники: Марк Гехи , Джон Стоунс, Нико О'Райли (все — "Манчестер Сити"), Дэн Берн, Тино Ливраменто, Льюис Холл (все — "Ньюкасл"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Тоттенхэм"), Фикайо Томори ("Милан").



Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест"), Джуд Беллингем ("Реал"), Джеймс Гарнер ("Эвертон"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал").



Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Лидс"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Эберечи Эзе, Нони Мадуэке, Букайо Сака (все — "Арсенал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Барселона"), Коул Палмер ("Челси"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм").