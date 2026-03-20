"Ньюкасл" не хочет продавать своего капитана Бруно Гимараэса грядущим летом.

Накануне издание Reuters сообщило, что "Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о покупке Гимараэса за 69 миллионов фунтов.



По слухам, за интересом к Гимараэсу стоит спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс, рассматривая Бруно в качестве своей цели номер один на замену покидающему клуб Каземиро.



По информации talkSPORT, Гимараэс действительно входит в шорт-лист "Юнайтед" из полузащитников, однако информация о том, что переговоры по Бруно находятся в продвинутой стадии, не соответствует действительности.



Более того, "Ньюкасл" не хочет продавать Гимараэса и даже готов предложить тому новый контракт, чтобы 28-летний бразилец отбросил мысли об уходе.



В то же время журналист Бен Джейкобс утверждает, что у Гимараэса есть джентльменская договоренность с "Ньюкаслом", позволяющая Бруно беспрепятственно уйти в клуб из Лиги Чемпионов, если самих "сорок" там не будет. Поэтому судьба игрока в значительной степени находится в его собственных руках.



Добавим, Гимараэс забил 31 гол и отдал 31 результативную передачу в своих 189 матчах за "Ньюкасл" после перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе 2022. Однако сейчас Бруно не играет с 2 февраля по причине травмы задней поверхности бедра.