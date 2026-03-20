Правительство Британии просит Абрамовича о встрече

Правительство Великобритании предложило бывшему владельцу "Челси" Роману Абрамовичу провести встречу, чтобы обсудить судьбу денег с продажи лондонского клуба.

В декабре премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ультимативной форме потребовал от Абрамовича отдать Украине деньги с продажи "Челси", пригрозив в противном случае изъять эти средства через суд.



На этой неделе истек срок, который отводился Абрамовичу, однако британским властям не удалось запугать Романа, который нанял лучших юристов для защиты своих интересов.



После того, как дедлайн был просрочен Абрамовичем, правительство внезапно решило смягчить свою позицию. По информации The Times, теперь чиновники хотят встретиться с российским миллиардером, чтобы попытаться полюбовно договориться о судьбе 2.35 млрд. фунтов, которые остаются на замороженном банковском счету.