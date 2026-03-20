Кэррик по-прежнему не знает, когда вернется Де Лигт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что у него по-прежнему нет ясности насчет сроков по возвращению защитника Маттейса Де Лигт в строй.

Де Лигт не выходит на футбольное поле с победы 1:2 над "Кристал Пэлас" в конце ноября. Период отсутствия Маттейса приближается к четырем месяцам.



По словам Кэррика, Де Лигт до сих пор не решил свои проблемы со спиной, поэтому Майкл отказывается делать какие-либо прогнозы.



"Честно говоря, это сложно сказать. Лишь потому, что это заняло так много времени".



"Это одна из тех вещей, когда порой ты думаешь, все все в порядке, а затем внезапно оказывается, что это не так уж и в порядке. Поэтому мы просто набрались терпения и работаем над этим, и давайте посмотрим. Разумеется, мы дали ему время и стараемся поставить его на ноги как можно скорее, но назвать сроки очень сложно".



"Как и в случае с любой травмой, важен правильный баланс. Восстановление после некоторых травм бывает проще, чем после других", — цитирует Кэррика Sky Sports.