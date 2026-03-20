Владельцы "Ливерпуля" отказались от покупки второго клуба
Американские владельцы "Ливерпуля" решили отказаться от покупки второго футбольного клуба.
Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", обозначила свои намерения по созданию семейства футбольных клубов в 2024 году, когда Майкл Эдвардс был назначен на должность исполнительного директора компании по футболу.
Эдвардс и соратники провели анализ около 25 клубов, преимущественно в Испании, Португалии и Франции. "Бордо", "Малага" и "Хетафе" были среди тех, с кем велись предметные переговоры.
По информации The Athletic, в начале 2025 года FSG также рассматривала возможность покупки миноритарной доли в "Монако".
Однако в итоге FSG решила свернуть свои планы, поэтому "Ливерпуль" не последует примеру "Манчестер Сити" и "Челси" и не сможет обзавестись родственным клубом.
20.03.2026 12:00
