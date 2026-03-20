Владельцы "Ливерпуля" отказались от покупки второго клуба

Энфилд Американские владельцы "Ливерпуля" решили отказаться от покупки второго футбольного клуба.

Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", обозначила свои намерения по созданию семейства футбольных клубов в 2024 году, когда Майкл Эдвардс был назначен на должность исполнительного директора компании по футболу.

Эдвардс и соратники провели анализ около 25 клубов, преимущественно в Испании, Португалии и Франции. "Бордо", "Малага" и "Хетафе" были среди тех, с кем велись предметные переговоры.

По информации The Athletic, в начале 2025 года FSG также рассматривала возможность покупки миноритарной доли в "Монако".

Однако в итоге FSG решила свернуть свои планы, поэтому "Ливерпуль" не последует примеру "Манчестер Сити" и "Челси" и не сможет обзавестись родственным клубом.





Метки FSG, Ливерпуль, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2026 12:00

Количество просмотров Просмотров: 195


Поиск: