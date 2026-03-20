Игроков "Челси" просили не устраивать собрание вокруг мяча

"Челси" пренебрег просьбой арбитров не устраивать собрание игроков вокруг мяча перед началом матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

В прошлый уикенд "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Ньюкасла", и едва ли не самым запоминающимся моментом этого матча стало собрание игроков домашней команды перед стартовым свистком.



Игроки "Челси" окружили не только мяч, но и рефери Пола Тирни, которого Коул Палмер дополнительно приобнял.



Эта сцена выглядела довольно комично, однако The Telegraph сообщает, что на встрече арбитров и представителей двух клубов и Премьер-Лиги перед матчем "синих" специально попросили воздержаться от собрания вокруг мяча или перенести его на свою половину поля.



Тирни заранее предупредил персонал "Челси", что будет стоять с мячом в центре и никуда не уйдет, однако игроки "синие" проигнорировали призывы арбитров.



Добавим, таким же образом футболисты "Челси" поступили перед матчем против "Астон Виллы", чем вызвали недовольство у соперника, который должен был начать игру с центра поля.



