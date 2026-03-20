31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 20 марта, поединком "Борнмута" и "Манчестер Юнайтед" стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

"Борнмут" одержал три победы в четырех последних матчах Премьер-Лиги, выпадавших на вечер пятницу (1 поражение). Все четыре своих последних поединка в чемпионате "вишенки" завершили вничью.



"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь один из пяти выездных матчей Премьер-Лиги в пятницу вечером (2 ничьи, 2 поражения). С момента назначения Майкла Кэррика в январе "красные дьяволы" являются лучшей в дивизионе командой по количеству побед (7) и набранных очков (22).



"Борнмут" не проиграл ни одной из пяти последних встреч с "Юнайтед" в Премьер-Лиге (2 победы, 3 ничьи). "Дьяволы" потерпели только два поражения в восьми последних выездах к "вишенкам" в чемпионате (4 победы, 2 ничьи).



В этом матче "Борнмуту" не помогут Хулио Солер, Льюис Кук, Тайлер Адамс и Джастин Клюйверт.



"Юнайтед" все еще вынужден обходиться без Лисандро Мартинеса, Маттейса Де Лигта и Патрика Доргу. Мейсон Маунт может появиться на замену.