31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Бруну Фернандеш и Маркус Тавернье В пятницу, 20 марта, поединком "Борнмута" и "Манчестер Юнайтед" стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00

"Борнмут" одержал три победы в четырех последних матчах Премьер-Лиги, выпадавших на вечер пятницу (1 поражение). Все четыре своих последних поединка в чемпионате "вишенки" завершили вничью.

"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь один из пяти выездных матчей Премьер-Лиги в пятницу вечером (2 ничьи, 2 поражения). С момента назначения Майкла Кэррика в январе "красные дьяволы" являются лучшей в дивизионе командой по количеству побед (7) и набранных очков (22).

"Борнмут" не проиграл ни одной из пяти последних встреч с "Юнайтед" в Премьер-Лиге (2 победы, 3 ничьи). "Дьяволы" потерпели только два поражения в восьми последних выездах к "вишенкам" в чемпионате (4 победы, 2 ничьи).

В этом матче "Борнмуту" не помогут Хулио Солер, Льюис Кук, Тайлер Адамс и Джастин Клюйверт.

"Юнайтед" все еще вынужден обходиться без Лисандро Мартинеса, Маттейса Де Лигта и Патрика Доргу. Мейсон Маунт может появиться на замену.





Метки анонс тура, Борнмут, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2026 10:00

Количество просмотров Просмотров: 255

  1. lovrentiy 20.03.2026 10:28 # lovrentiy
    Ничего личного, зашел почитать квадратные новости.
    Квадрапуполо, жду прессу, пресс, эспрессо.
    Кстати шо там по Ирану, квадратная сучка, шо опять там на копипастил?

  2. amirhanxter 20.03.2026 10:04 # amirhanxter
    анонс матча с утра? сейчас сосидж приревнует и пасту распишет о том, что анонсы Ливерпуля слишком поздно выкладывают ахххахахах

Все комментарии к этой новости

