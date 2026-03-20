Ираола: "МЮ — возможно, лучшая команда в Премьер-Лиге прямо сейчас"

Наставник "Борнмута" Андони Ираола заявил, что "Манчестер Юнайтед" является, возможно, лучшей командой в Премьер-Лиге прямо сейчас.

Под руководством Майкла Кэррика "Юнайтед" выиграл семь из девяти матчей в Премьер-Лиге, совершив рывок на третью позицию.



В пятницу вечером "Борнмут" примет на своем поле "Юнайтед", и Ираола понимает, что даже ради ничейного результата "вишенкам" придется очень постараться.



"Мы должны быть очень хороши, если хотим добыть ничью, потому что они играют очень хорошо. Они являются одной из лучших команд в лиге прямо сейчас, если не самой лучшей, так что это будет сложно".



"Их дела идут очень хорошо. И дело не только в результатах, которые налицо и являются очень, очень объективным показателем".



"На мой взгляд, они стали надежнее в обороне, потому что впереди они по-прежнему опасны. Они и раньше забивали много голов, создавали много моментов, но теперь они лучше обороняются".



"Они выглядят надежнее. Они мало пропускают. Если вы посмотрите, соперники имеют нелепо мало моментов против них. По сути они ничего не позволяют создать".



"Также налицо прогресс в плане набранных очков и общего ощущения. Это идет от оборонительной надежности", — цитирует Ираолу Sky Sports.