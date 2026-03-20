Чалоба пропустит шесть недель

Защитник "Челси" Трево Чалоба пропустит около шести недель с травмой лодыжки.

Чалоба повредил свою лодыжку в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ на этой неделе (0:3). На снимках, распространившихся в медиа, правая стопа Трево вывернута на 180 градусов.



К счастью, все оказалось не так плохо. Чалоба уже подтвердил в социальных сетях, что избежал перелома, и главный тренер "Челси" Лиам Росеньор ожидает, что к началу мая Трево вернется в строй.



"Я только после матча увидел этот кадр. Никогда не бывает приятно услышать, что Трево выбыл на какой-либо период времени, но, к счастью, это и близко не так плохо, как мы опасались изначально".



"Эту травму не назовешь серьезной, но мы ориентируемся на шесть недель, что все равно расстраивает. Пару дней назад мы думали, что будет хуже", — цитирует Росеньора Sky Sports.