"Барселона" не собирается платить 26 млн. фунтов за Рэшфорда

Испанская "Барселона" не собирается пользоваться своей опцией по выкупу Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед", но все равно надеется сохранить английского нападающего.

С момента своего перехода из "Юнайтед" на правах аренды Рэшфорд забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 38 матчах за "Барселону".



"Барселоне" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 26 миллионов фунтов, однако возраст и зарплата Маркуса делают его постоянный трансфер очень затратным для каталонского клуба.



Как сообщает Daily Mail, "Барселона" не собирается пользоваться своей опцией, а вместо этого попытается договориться с "Юнайтед" о продлении аренды 28-летнего нападающего сборной Англии на следующий сезон.



"Юнайтед" не в восторге от идеи "Барселоны" и задумывается о том, чтобы поставить ультиматум каталонскому клубу: или опция выкупа будет активирована, или в июне игрок вернется в Манчестер.



Добавим, в этом календарном году Рэшфорд лишь дважды попадал в стартовый состав "Барселоны" в рамках Ла Лиги. А в матче Лиги Чемпионов против "Ньюкасла" посреди недели Маркус даже не вышел на замену.