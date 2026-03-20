"Интер" близок к покупке Викарио за 17 млн. фунтов
Итальянский "Интер" близок к приобретению голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио.
Несмотря на отдельные хорошие матчи вроде победы 3:2 над "Атлетико" в минувшую среду, Гульельмо регулярно подвергается критике в этом сезоне.
Конкуренты Премьер-Лиги активно пользуются слабостью Викарио при игре на выходах. Также Гульельмо нередко ошибается с мячом в ногах.
Как бы ни завершился этот сезон для "Тоттенхэма", Викарио, по всей видимости, покинет лондонский клуб грядущим летом и вернется на родину в Италию.
По информации Daily Mail, лидирующий в Серии А "Интер" рассматривает Викарио в качестве преемника для 37-летнего Янна Зоммера.
На днях спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио даже побывал в Лондоне, где встретился с агентом 29-летнего итальянца.
"Интер" уверен, что сможет приобрести Викарио за те же 17 миллионов фунтов, в которые обошлось "Тоттенхэму" приглашение Гульельмо из "Эмполи" летом 2023.
20.03.2026 06:00
