"Интер" близок к покупке Викарио за 17 млн. фунтов

Итальянский "Интер" близок к приобретению голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио.

Несмотря на отдельные хорошие матчи вроде победы 3:2 над "Атлетико" в минувшую среду, Гульельмо регулярно подвергается критике в этом сезоне.



Конкуренты Премьер-Лиги активно пользуются слабостью Викарио при игре на выходах. Также Гульельмо нередко ошибается с мячом в ногах.



Как бы ни завершился этот сезон для "Тоттенхэма", Викарио, по всей видимости, покинет лондонский клуб грядущим летом и вернется на родину в Италию.



По информации Daily Mail, лидирующий в Серии А "Интер" рассматривает Викарио в качестве преемника для 37-летнего Янна Зоммера.



На днях спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио даже побывал в Лондоне, где встретился с агентом 29-летнего итальянца.



"Интер" уверен, что сможет приобрести Викарио за те же 17 миллионов фунтов, в которые обошлось "Тоттенхэму" приглашение Гульельмо из "Эмполи" летом 2023.