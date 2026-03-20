"Вилла" снова победила "Лилль" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Джон Макгинн Повторно переиграв французский "Лилль", "Астон Вилла" вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

В первом тайме "Вилла" смотрелась предпочтительнее, но не настолько, чтобы рассчитывать на забитый гол.

Зато в начале второго тайма Эмилиано Мартинес сделал длинную передачу от своих ворот на Джейдона Санчо, который ворвался в штрафную по правому краю и покатил мяч в центр на Джона Макнгинна, который пробил в касание — 1:0.

Далее подопечным Унаи Эмери оставалось довести дело до победы, с чем они без особых хлопот справились. Более того, на 86-й минуте вышедший на замену Леон Бэйли даже упрочил преимущество своей команды, поразив пустые ворота с передачи Олли Уоткинса — 2:0.

Таким образом, "Вилла" достигла четвертьфинальной стадии Лиги Европы, где сыграет с "Ромой" или "Болоньей".

"Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:0

Голы: Макгинн 54, Бэйли 85.

"Астон Вилла": Мартинес, Богард (Кэш 74), Линделеф, Торрес, Матсен, Луис, Онана, Макгинн (Буэндиа 74), Роджерс (Эллиотт 84), Санчо (Бэйли 84), Абрахэм (Уоткинс 56).





Метки Астон Вилла, Лига Европы, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2026 00:55

Количество просмотров Просмотров: 203

  1. kellborn 20.03.2026 01:28 # kellborn
    Ебаная Рома. Ну, с другой стороны, Эмери похуй кого ебать их или Больнью.

  2. dembo 20.03.2026 01:03 # dembo
    Вилле лучше, что бы рома щас вылетела.

    А так да, вилла должна все силы на ле кидать и нахуй из топ 5.

    По ресурсу и близко нету команды в ле уровня виллы щас . Рома только может пободаться, там и тренер хорош, и подбор игроков может не как у виллы, но близок по уровню


    Кароч англы во второсортных евро туриках красава, тащат)

  3. alexomck 20.03.2026 01:00 # alexomck
    В идеале Эмери забирает свой любимый ЛЕ с Виллой + двигается из топ-5

  4. gidro-met 20.03.2026 00:59 # gidro-met
    О. МАКГИНН вернулся .. Вилла снова в огне

Все комментарии к этой новости

