"Вилла" снова победила "Лилль" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Повторно переиграв французский "Лилль", "Астон Вилла" вышла в четвертьфинал Лиги Европы.
В первом тайме "Вилла" смотрелась предпочтительнее, но не настолько, чтобы рассчитывать на забитый гол.
Зато в начале второго тайма Эмилиано Мартинес сделал длинную передачу от своих ворот на Джейдона Санчо, который ворвался в штрафную по правому краю и покатил мяч в центр на Джона Макнгинна, который пробил в касание — 1:0.
Далее подопечным Унаи Эмери оставалось довести дело до победы, с чем они без особых хлопот справились. Более того, на 86-й минуте вышедший на замену Леон Бэйли даже упрочил преимущество своей команды, поразив пустые ворота с передачи Олли Уоткинса — 2:0.
Таким образом, "Вилла" достигла четвертьфинальной стадии Лиги Европы, где сыграет с "Ромой" или "Болоньей".
"Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:0
Голы: Макгинн 54, Бэйли 85.
"Астон Вилла": Мартинес, Богард (Кэш 74), Линделеф, Торрес, Матсен, Луис, Онана, Макгинн (Буэндиа 74), Роджерс (Эллиотт 84), Санчо (Бэйли 84), Абрахэм (Уоткинс 56).
20.03.2026 00:55
Просмотров: 203
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Ебаная Рома. Ну, с другой стороны, Эмери похуй кого ебать их или Больнью.
(ответить)
Вилле лучше, что бы рома щас вылетела.
А так да, вилла должна все силы на ле кидать и нахуй из топ 5.
По ресурсу и близко нету команды в ле уровня виллы щас . Рома только может пободаться, там и тренер хорош, и подбор игроков может не как у виллы, но близок по уровню
Кароч англы во второсортных евро туриках красава, тащат)
(ответить)
В идеале Эмери забирает свой любимый ЛЕ с Виллой + двигается из топ-5
(ответить)
О. МАКГИНН вернулся .. Вилла снова в огне
(ответить)
Добавить комментарий