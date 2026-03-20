"Вилла" снова победила "Лилль" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Повторно переиграв французский "Лилль", "Астон Вилла" вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

В первом тайме "Вилла" смотрелась предпочтительнее, но не настолько, чтобы рассчитывать на забитый гол.



Зато в начале второго тайма Эмилиано Мартинес сделал длинную передачу от своих ворот на Джейдона Санчо, который ворвался в штрафную по правому краю и покатил мяч в центр на Джона Макнгинна, который пробил в касание — 1:0.



Далее подопечным Унаи Эмери оставалось довести дело до победы, с чем они без особых хлопот справились. Более того, на 86-й минуте вышедший на замену Леон Бэйли даже упрочил преимущество своей команды, поразив пустые ворота с передачи Олли Уоткинса — 2:0.



Таким образом, "Вилла" достигла четвертьфинальной стадии Лиги Европы, где сыграет с "Ромой" или "Болоньей".



"Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:0



Голы: Макгинн 54, Бэйли 85.



"Астон Вилла": Мартинес, Богард (Кэш 74), Линделеф, Торрес, Матсен, Луис, Онана, Макгинн (Буэндиа 74), Роджерс (Эллиотт 84), Санчо (Бэйли 84), Абрахэм (Уоткинс 56).